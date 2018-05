9 maggio 2018- 19:53 Maltempo: allerta Seveso, attivato il centro operativo di Milano

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) con procedura d'emergenza e attivato il piano per l'emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l'attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora monitorati i livelli del fiume Seveso e allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico di MM.