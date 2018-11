5 novembre 2018- 16:37 Maltempo: Ance Veneto, percorsi normativi rapidi per la ricostruzione

Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - Il presidente di Ance Veneto, Giovanni Salmistrari, insieme a quello di Ance Veneto Giovani, Giovanni Prearo, esprimono la loro vicinanza "alle popolazioni colpite ed il loro profondo cordoglio a nome dell’associazione e degli associati per le vittime del maltempo”. “Le imprese edili – spiega Salmistrari – sono a fianco delle popolazione colpite e pronte a mettere know how, innovazione e competenza per la ricostruzione. Mi auguro che nella gestione post emergenza ci siano dei percorsi normativi rapidi e semplificati in grado di premiare le aziende locali che hanno tutte le carte in regola per garantire qualità e tempi celeri nella manutenzione del territorio. L’Ance Veneto, inoltre, è a disposizione di quei Comuni che hanno bisogno di un supporto nella delicata fase di ricognizione dei danni per la compilazione del dossier Veneto”.“Il maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto e soprattutto le zone del bellunese pone, però, un tema che non è più trascurabile ovvero il ripensamento delle progettazioni. Quando oggi si costruiscono infrastrutture e abitazioni non si può non tener conto dei sempre più frequenti ed eccezionali fenomeni atmosferici che diventano vere e proprie calamità naturali. È un tema strategico su cui si gioca il futuro dei nostri territori”.