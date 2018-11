5 novembre 2018- 16:37 Maltempo: Ance Veneto, percorsi normativi rapidi per la ricostruzione (2)

(AdnKronos) - “E ancora una volta – spiega il presidente di Ance Veneto - è riemerso il problema della manutenzione del territorio. Infatti solo interventi costanti possono garantire risultati efficaci in termini di riduzione del rischio. Un monitoraggio realizzato dai Giovani di Ance Veneto ci dice che oltre il 50% degli edifici a uso residenziale in Veneto ha più di 50 anni. Esattamente il 52,6 percento è stato costruito prima del 1970. Un’età anagrafica molto alta che richiede la vaccinazione del territorio dal punto di vista della sicurezza”.“Ance Veneto – conclude il presidente Giovanni Salmistrari – è a disposizione per dare aiuto alle zone colpite e ci tengo a ringraziare la Regione ed il Presidente Zaia per il coinvolgimento nell’unità di crisi, che ci ha permesso di dare il nostro contributo in un momento delicato per i territori e per le comunità”.