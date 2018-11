12 novembre 2018- 13:13 Maltempo: Anci Veneto, a Longarone per dare supporto ai sindaci colpiti (2)

(AdnKronos) - L'appuntamento sarà utile anche per condividere le modalità dell’azione di supporto avviata dall’ANCI, identificando le priorità di intervento e le eventuali necessarie disposizioni correttive utili a favorire la ripresa del territorio. Nel pomeriggio con i tecnici dell’ANCI si svolgerà un incontro di approfondimento al quale sono invitati a partecipare i Segretari comunali e i Ragionieri per entrare nel merito delle criticità ed individuare le priorità per la definizione di note operative, schemi di atti amministrativi e documenti di supporto da utilizzare in emergenza.Nei giorni scorsi l’Anci Veneto e l’Anci Nazionale hanno avviato con il Dipartimento della Protezione Civile e Regione un lavoro di confronto per la definizione dei contenuti delle conseguenti ordinanze delle competenti Autorità di Protezione Civile. Per questo è stato chiedo ai Comuni di inviare le segnalazioni per eventuali richieste da portare all’attenzione del legislatore.