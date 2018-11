15 novembre 2018- 15:25 Maltempo: Anci veneto ai Comuni, indirizzare interventi solidarietà su C/C Regione

Padova, 15 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha scritto ai sindaci del Veneto per fornire alcune linee guida sulle iniziative di solidarietà che molti Comuni stanno organizzando per aiutare le popolazioni in difficoltà. Nella lettera inviata ai Comuni l’Anci Veneto fa il punto sulla situazione “i Comuni del bellunese maggiormente interessati dall’evento, oltre alle richieste di personale, hanno bisogno di sostegno economico. Sono numerose le iniziative di solidarietà. In questa prima fase appare opportuno indirizzare in modo unitario gli interventi, aderendo al coordinamento della Regione Veneto che ha aperto un conto corrente per la raccolta fondi da destinare ai Comuni colpiti (…).Le somme così raccolte potranno essere versate a favore dei Comuni colpiti”.L’Anci Veneto ribadisce, inoltre, l’importanza di offrire supporto operativo con personale alle amministrazione colpite: “come ben sperimentato in passato, si invitano le amministrazioni ad attivarsi affinché i rispettivi dipendenti possano, su base volontaria, donare un’ora (o più ore) di lavoro a favore delle popolazioni colpite. Analoga iniziativa potrebbe essere rivolta agli amministratori”.“In queste settimane sta emergendo il forte spirito di solidarietà tra sindaci che richiama il recente monito del Presidente della Repubblica, che ci ha definito il tessuto connettivo del Paese. Per non disperdere risorse, iniziative ed energie è importante muoversi secondo linee guida condivise e comuni. Per questo abbiamo deciso di mandare una lettera ai Comuni per invitare tutti a prendere come punto di riferimento il conto corrente della Regione”.