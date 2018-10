31 ottobre 2018- 15:28 Maltempo: Anci Veneto ai sindaci, ricognizione dei danni è fondamentale

Padova, 31 ott. (AdnKronos) - “Quando l’emergenza sarà conclusa scatterà la ricognizione ai danni che richiede precisione e rispetto delle regole al millimetro perché, purtroppo, la burocrazia non lascia scampo e i sindaci e soprattutto i cittadini rischiano di perdere risorse in caso di errori o mancanza di documentazione. L’appello del Presidente Zaia va nella direzione giusta i cittadini devono fotografare e documentare i danni e lo stesso devono fare le amministrazioni comunali per compilare un report dettagliato in grado di quantificare realmente l’ammontare della ferita lasciata dal maltempo su aziende, abitazioni e territorio”. Così la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, interviene sulla ricognizione dei danni causati dal maltempo e facendo riferimento in particolare al bellunese ed al trevigiano.“I Comuni possono fare squadra e, naturalmente, condividere competenze e professionalità per poter compilare il “dossier maltempo” nel modo più preciso possibile e soprattutto blindarlo dal punto di vista formale. L’Anci Veneto è a disposizione della Regione e dei Comuni per fare da cabina di regia e coordinare il lavoro delle amministrazioni oltre che dare un supporto ai sindaci che non vanno lasciati soli nella delicata fase della ricognizione”, sottolinea.