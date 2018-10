31 ottobre 2018- 15:28 Maltempo: Anci Veneto ai sindaci, ricognizione dei danni è fondamentale (2)

(AdnKronos) - “Nel trevigiano e, in particolare nel bellunese i Comuni di piccola dimensioni rischiano di non avere un numero di dipendenti tale da riuscire a seguire le pratiche ed in alcuni casi mancano anche le competenze per farlo. Per questo serve un supporto da parte di altre amministrazioni più strutturate in termini di know e personale. Un meccanismo che va coordinato e gestito con attenzione”, ricorda.“Siamo già al lavoro ed in contatto con la Protezione Civile per stilare una circolare in grado di dare ai sindaci le prime indicazioni e delineare un primo modello di lavoro per far fronte anche all’emergenza amministrativa, che significa poter ottenere risorse e aiuti in grado di rispondere ai danni del maltempo”, conclude.