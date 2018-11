23 novembre 2018- 16:33 Maltempo: Anci Veneto invia a Commissario lettera con priorità dei Comuni

Padova, 23 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha inviato oggi al Commissario per l'emergenza maltempo in Veneto la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, dalla presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e dal sindaco del Comune di Belluno, Iacopo Massaro.Come si legge nella lettera, l’incontro di Longarone organizzato dall’Anci è stato un momento di ascolto e di confronto, nel corso del quale “sono emersi diversi punti di riflessione e richieste da parte dei Sindaci, che riassumiamo qui di seguito per una valutazione del Commissario, anche al fine di fornire eventuali risposte nei prossimi provvedimenti di emergenza sempre per agevolare le attività amministrative in carico ai Comuni colpiti che rimangono in prima linea a far fronte alle esigenze delle comunità”.La presidente di Anci Veneto spiega così l’invio della missiva: “è un segno concreto di fiducia e di sostegno al Commissario, che è impegnato in un lavoro difficile perché i danni del maltempo sono enormi. I Comuni e i sindaci sono al suo fianco per aiutarlo e supportarlo nel percorso di ricostruzione”.