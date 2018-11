23 novembre 2018- 16:33 Maltempo: Anci Veneto invia a Commissario lettera con priorità dei Comuni (2)

(AdnKronos) - “Le preoccupazioni dei sindaci – entra nello specifico la presidente di Anci Veneto - riguardano soprattutto la ricognizione, le risorse, il personale e le procedure ed i tempi. Si tratta di timori più che condivisibili anche perché agli amministratori è stato chiesto di fare velocemente la ricognizione dei danni e questo è estremamente complicato. Questa lettera è uno strumento a disposizione del Commissario che siamo certi come ha fatto finora dimostrerà attenzione e sensibilità alla voce dei sindaci”. “L’Anci Veneto e l’Anci nazionale sono pronte a collaborare per facilitare in ogni modo il lavoro dei sindaci impegnati nella gestione post maltempo che riguarda la ricognizione dei danni, ma anche gli interventi più urgenti. La strada è quella di continuare nel percorso di condivisione, dialogo e collaborazione con la Regione e con il commissario Luca Zaia, che ci tengo a ricordare nel 2010 ha coinvolto i sindaci fin da subito nella ricostruzione dopo l’alluvione. La Regione ci ha voluto nell’unità di crisi ed in questo settimane il dialogo costante e continuo grazie anche all’impegno ed alla disponibilità dell’assessore Bottacin. È questo il modello che va utilizzato perché al centro vanno messi i cittadini e le comunità colpite”, sottolinea.“Ringrazio i sindaci – conclude Pavanello – per il lavoro svolto in questi giorni che ci ha permesso di individuare in tempi breve le priorità. L’ho detto in modo chiaro nel corso della riunione di venerdì scorso riusciremo a gestire la fase di ricostruzione solo se tra istituzioni faremo squadra e questa lettera è il segnale della nostra volontà ad essere pronti a lavorare e collaborare per aiutare i sindaci e le comunità colpite”.