20 novembre 2018- 17:09 Maltempo: Anci Veneto, Ordine Ingegneri pronto a dare supporto ai comuni colpiti

Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha stretto una collaborazione con Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto (Foiv), che si sono messi a disposizione dei Comuni della provincia di Belluno colpiti dai danni del maltempo per fornire supporto tecnico. Infatti in questa fase i tecnici possono essere di grande aiuto per i Comuni, soprattutto per assisterli per la prima ricognizione dei danni.La Federazione Ordini Ingegneri Veneto, associazione nata per volontà dei 7 Ordini degli Ingegneri provinciali, in occasione di calamità naturali, ha sempre dato un proprio contributo in sinergia con il Consiglio Nazionale Ingegneri e la Protezione civile, garantendo la presenza sul campo di squadre di ingegneri adeguatamente formate, che agiscono come attività di volontariato.La Presidente di Anci Veneto commenta con soddisfazione la collaborazione e la disponibilità della Foiv: “Non possiamo che ringraziare gli ordini degli ingegneri per la disponibilità e soprattutto perché possono fornire un contributo sostanziale ed operativo. Come è emerso anche nella riunione di Longarone infatti la ricognizione dei danni è molto complessa e delicata soprattutto per quel che riguarda il monitoraggio dei danni alle opere pubbliche. Per questo gli ingegneri possono essere uno strumento importante per i sindaci e le amministrazioni. Questa collaborazione rientra in quel fare squadra tra gli attori del territorio che l’Anci Veneto sostiene con decisione ed è testimoniato dalla stretta collaborazione con la Regione e con il Commissario”.