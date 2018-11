15 novembre 2018- 16:47 Maltempo: Anef Veneto, grazie ad Enel salva la stagione invernale (2)

(AdnKronos) - Francesco Rondi, Responsabile E- Distribuzione Macro Area Territoriale Nord Italia di E-Distribuzione afferma: "Con lo straordinario impegno profuso da tutte le risorse messe in campo durante l’emergenza ed in questo periodo, si è riusciti ad assicurare il pieno funzionamento di tutti gli impianti sciistici dei vari comprensori per la stagione turistica"."Ringrazio i vertici di E-Distribuzione - conclude Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto - per la sollecitudine e il grande lavoro eseguito per ripristinare in tempi brevi le forniture di energia essenziali per il funzionamento degli impianti e dei cannoni per l’innevamento, dopo gli eventi meteorologici eccezionali di fine ottobre. La stagione invernale, come peraltro già annunciato subito dopo il pesante maltempo che ha colpito il Bellunese, può dunque partire come da programma".L’incontro era stato chiesto da ANEF Veneto nei giorni scorsi per fare il punto sulla situazione degli allacciamenti elettrici delle società funiviarie associate e sulle tempistiche per il ripristino delle linee ancora non funzionanti.