1 febbraio 2019- 16:32 Maltempo: Arpa, in Lombardia nel weekend pericolo valanghe in aumento

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La neve cade abbondante sulle montagne della Lombardia e cresce il rischio di valanghe. Secondo le previsioni del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, "il pericolo valanghe sulle montagne della regione aumenterà nel corso del prossimo weekend, arrivando al grado di 4 Forte - Scala europea del Pericolo Valanghe - nella maggior parte dei settori".Le condizioni meteo, per tutto il fine settimana, indicano un "rinforzo dei venti in quota, che contribuirà ad alimentare con neve fresca gli spessori, già notevolmente consistenti, nelle zone più favorevoli all'accumulo". E dunque "a tutte le esposizioni, i lastroni di recente formazione in canali, avvallamenti e versanti sottovento rimarranno molto instabili e potranno staccarsi spontaneamente o con una debole sollecitazione, anche a distanza". Attenzione, quindi, al pericolo valanghe: "L’invito -avverte Arpa Lombardia- è di dotarsi sempre di tutti di dispositivi di autosoccorso consigliati per le attività sportive in montagna (apparato Artva, pala e sonda) e di consultare quotidianamente il bollettino neve e valanghe nella sezione 'centro nivometeorologico' del sito di Arpa Lombardia, o il video informativo caricato settimanalmente sul canale Youtube dell’agenzia".Il maltempo si protrarrà fino alla prima parte di domenica. A partire dal pomeriggio e per i primi giorni della prossima settimana, è atteso il passaggio a condizioni più stabili e favorite da correnti più secche da nord in quota.