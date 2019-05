29 maggio 2019- 13:40 Maltempo: Arpav, in Veneto tanta pioggia in poco tempo, nubifragi a Castelfranco e Portogruaro

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Veri e propri nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto nella zona di Castelfranco Veneto (Tv), e di Portogruaro nel veneziano. Centinaia le chiamate ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi dei pompieri per sgomberare cantine allagate e alberi divelti. L'Arpav spiega che nel corso della serata di ieri le precipitazioni si sono temporaneamente esaurite ad ovest e a sud, mentre sono continuate nelle altre zone. I fenomeni più intensi si sono esauriti nelle prime ore di oggi. In seguito le precipitazioni sono state di entità assai minore e non a carattere di temporale.Nei prossimi giorni, a partire da giovedì 30, il tempo tenderà a divenire via via più stabile e soleggiato con temperature in aumento, anche marcato nei valori massimi fino a ritornare in linea con le medie del periodo nel corso del weekend.