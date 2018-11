2 novembre 2018- 16:24 Maltempo: arrivato a San Tomaso Agordino elicottero con gruppi elettrogeni

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - E' arrivato a San Tomaso Agordino (Belluno) un elicottero Boeing CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, decollato da Belluno, che ha trasportato due gruppi elettrogeni di E-Distribuzione, con lo scopo di rialimentare i clienti privi di energia elettrica in questa località tuttora inaccessibile via terra. Lo rende noto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Ulteriori trasporti via elicottero saranno effettuati non appena le condizioni meteo lo consentiranno. E-Distribuzione coglie l’occasione per ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile e l’Esercito Italiano per l’efficace coordinamento delle attività che proseguono senza sosta da lunedì per fronteggiare le conseguenze della eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto.