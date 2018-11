6 novembre 2018- 15:46 Maltempo: assessore Jesolo, al lavoro da giorni, spiaggia tornerà come prima

Jesolo (Ve), 6 nov. (AdnKronos) - Il maltempo della scorsa settimana e le mareggiate che hanno colpito il litorale jesolano hanno certamente prodotto i loro effetti negativi, con erosione della spiaggia e deposito di tonnellate di rifiuti, la cui quantificazione è in corso, ma l’amministrazione comunale ci tiene ad evidenziare come la situazione sia sotto controllo e le attività di ripristino già iniziate. A spiegarlo è l’assessore al Demanio Marittimo, Esterina Idra.“La macchina del Comune si è attivata fin dai primi momenti dell’emergenza, che forse non è stata da tutti compresa fino in fondo nella sua portata, per monitorare la situazione e garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, ad esempio con la chiusura del camminamento sul pennello in roccia alla foce del fiume Sile, danneggiato dalle onde del mare e i controlli sul litorale -spiega- Superata la parte più critica del maltempo, sempre il Comune si è mobilitato, attraverso le partecipate e con il sostegno delle associazioni di categoria e dei concessionari sul demanio, per l’accatastamento dei rifiuti spiaggiati, in attesa della loro rimozione e smaltimento. Siamo già al lavoro poi per affrontare nei prossimi giorni il tema del ripascimento e ripristino, in particolare della zona della pineta, che ovviamente dovrà essere effettuato al termine della stagione invernale". "Stiamo infatti organizzando un tavolo tecnico, assieme alla Regione per prendere in mano questo tema e i programmi di gestione integrata della costa. Sempre nell’ottica di riportare al suo splendore la spiaggia di Jesolo, intendiamo affrontare una volta per tutte il tema dello “spiaggiato”, che chiediamo con forza venga classificato come rifiuto verde, abbattendo così gli attuali elevati costi del suo trattamento. Questa amministrazione ci tiene davvero a tranquillizzare tutti, cittadini, operatori economici e turisti: il nostro impegno è e sarà massimo. La spiaggia di Jesolo tornerà come prima”, conclude.