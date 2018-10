19 ottobre 2018- 13:25 Maltempo: assessore Sicilia, verso riconoscimento stato calamità

Palermo, 19 ott. (AdnKronos) - "L’assessorato si è celermente attivato presso gli Ispettorati dell’agricoltura competenti per predisporre tutte le attività relative alla valutazione e delimitazione delle aree colpite. Il personale è già sul luogo per fare un primo monitoraggio e una stima dei danni". A dirlo è l'assessore per l’Agricoltura della Regione siciliana, Edy Bandiera, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulle province di Siracusa, Catania e Ragusa."Siamo a stretto contatto con i capi del Genio Civile, anche in relazione all’avvenuto straripamento di fiumi, che hanno provocato gravi danni alla viabilità rurale e alle aziende agricole -assicura Bandiera-. Continuiamo a vigilare affinché si possano contenere i danni e dare il pronto e doveroso supporto e sostegno alla popolazione coinvolta. Ho già dato mandato agli uffici per predisporre gli atti finalizzati al riconoscimento dello stato di calamità".