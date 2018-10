31 ottobre 2018- 13:33 Maltempo: assessore veneto, danni pesanti per agricoltori e pescatori (2)

(AdnKronos) - “Siamo in contatto con le associazioni di categoria Cia, Coldiretti, Confagricoltura, e abbiamo attivato la rete dei tecnici forestali regionali che hanno affiancato le squadre della Protezione civile durante l’emergenza – prosegue Pan – Al momento attuale le aree più colpite risultano essere la provincia di Belluno, l’Altopiano di Asiago, il massiccio del Grappa e le aree del Veneto Orientale attraversate dal Piave e del Tagliamento”. Per quanto riguarda le colture le più colpite sono la soia e la semina del frumento. Quanto alla pesca professione, i danni derivano dallo stop imposto ai pescherecci dai forti venti e dalle mareggiate, ma si temono perdite sensibili anche per la mitilicoltura: parecchi impianti off shore risultano compromessi, se non annientati, dalla violenza del mare. Divelte anche molte cavane nelle zone di Scardovari e Pila. “Appena le condizioni del mare lo permetteranno, i tecnici regionali del Genio civile usciranno a fare le verifica”, assicura Pan.