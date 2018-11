6 novembre 2018- 16:14 Maltempo: assessore Veneto, furto gasolio da generatori, gesti che stridono con solidarietà

Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “E’ giunta la segnalazione che ci sono degli imbecilli che stanno rubando il gasolio dai generatori di corrente elettrica installati per l’emergenza maltempo, non solo svuotando i serbatoi ma lasciandoli aperti. Così facendo entra l'acqua nel serbatoio e i generatori si guastano. Sono gesti che vanno condannati senza se e senza ma”. Lo segnala l’assessore regionale alla protezione civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin che coordina l’Unità di crisi istituita per far fronte alle conseguenze del maltempo in Veneto.“E’ una cosa che lascia l’amaro in bocca – commenta l’assessore - così come è di pessimo gusto il turismo delle tragedie. Due cose che stridono con la solidarietà vista in questi giorni che, per fortuna, è stata enorme”-