17 luglio 2018- 18:03 Maltempo: assessore Veneto, nel trevigiano situazione sotto controllo

Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il Trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. “Personalmente – fa presente Bottacin - mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse abitazioni erano state allagate e necessitavano di prosciugamento a causa della tracimazione del Rubianco, e poi a Pederobba dove ho riscontrato una situazione similare a Villa Raspa in questo caso per l’esondazione del Nasson”.“Una situazione di attenzione anche se non delle peggiori – prosegue Bottacin –, che comunque andava monitorata per la sicurezza degli abitati e in primis dei cittadini, tant’è che io stesso sono rimasto in presidio fino all’alba”. “Ringrazio i tanti volontari che ho incrociato sul posto – conclude - e che si erano immediatamente attivati insieme anche a Vigili del Fuoco e alla nostra protezione civile regionale”.