6 novembre 2018- 16:16 Maltempo: assessore Veneto, per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare

Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abbattuta sul Veneto abbia lasciato a terra dai 300 ai 400 mila metri cubi di legname”. L’assessore regionale all’agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan, è salito oggi sull’Altopiano per rendersi conto di persona dei danni inferti al patrimonio boschivo e all’agricoltura di montagna dal maltempo e per incontrare, nella sede della Spettabile Reggenza, amministratori e operatori economici sul da farsi. “Superata la fase della prima emergenza, durante la quale la macchina dei soccorsi ha dato precedenza alle strutture civili e viarie, ora è il momento di affrontare la catastrofe ambientale che si è abbattuta sui boschi e prati dell’Altopiano – ha premesso l’assessore nella sede dell’unione montana degli otto Comuni - Avepa farà una fotografia dettagliata dell’intero territorio regionale pre e post evento. Il prossimo passo sarà l’istituzione di un tavolo regionale di coordinamento che vedrà la partecipazione di Unione Montana, Dipartimento regionale foreste, Avepa, Veneto Agricoltura e Servizi forestali per coordinare le operazioni di espianto, rivedere le normative autorizzative e impostare la fase successiva della riforestazione”.“Ma il primo problema da affrontare, con priorità assoluta, è l’enorme lavoro di esbosco di tutto il materiale legnoso caduto a terra e delle alberature pendenti pericolose: coinvolgeremo le imprese locali per il taglio e il recupero del legname, che ben conoscono il territorio”, ha dichiarato Pan, non nascondendo le preoccupazione per la movimentazione logistica degli ingenti quantitativi di legname da recuperare e per la sua valorizzazione sul mercato.