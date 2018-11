6 novembre 2018- 16:16 Maltempo: assessore Veneto, per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare (2)

(AdnKronos) - “Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di affidare a Veneto Agricoltura il ruolo di gestore unico della commercializzazione del legname recuperato – ha prospettato l’assessore – in modo di regolare il mercato e di evitare gli effetti distorti della libera concorrenza. Ma sarà il tavolo regionale di coordinamento a scegliere la via migliore per coordinare la fase di raccolta, stoccaggio e vendita dei tronchi abbattuti”.“In parallelo al lavoro di taglio e recupero – ha messo in agenda Pan, guardando ai prossimi mesi – dovremo avviare, in collaborazione con i servizi forestali, le istituzioni dell’Altopiano e la filiera dei vivai regionali, la ricostruzione del patrimonio boschivo secondo criteri di sostenibilità e di salvaguardia ambientale”.