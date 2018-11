3 novembre 2018- 11:54 Maltempo: Bcc venete, a fianco famiglie e imprese colpite

Padova, 3 nov. (AdnKronos) - "Accogliamo con senso di responsabilità l'appello del Governatore del Veneto, Luca Zaia. Le Banche di Credito Cooperativo che operano nei territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo di questi giorni sono pronte a sostenere in diversi modi e attraverso misure straordinarie famiglie e imprese che hanno subito danni e disagi ingenti". Lo assicura il Presidente della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, Ilario Novella."Le nostre BCC hanno sempre sostenuto concretamente i loro territori nei momenti difficili. Anche stavolta sono pronte a dare assistenza e aiuto - ricorda Novella - Dopo una prima necessaria fase di monitoraggio rispetto alle diverse esigenze dei territori colpiti ciascuna Bcc interessata saprà essere vicina come sempre alla propria gente". "La nostra Federazione si sta attivando per monitorare e dare il pieno sostegno alle Banche di Credito Cooperativo venete nella fase di coordinamento informativo delle soluzioni che saranno adottate in autonomia dalle associate nei prossimi giorni", conclude.