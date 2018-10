30 ottobre 2018- 14:38 Maltempo: Belluno, anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (3)

(AdnKronos) - "In comune di Belluno non ci sono vittime, ma nella serata di lunedì abbiamo riportato un ferito grave, una persona che, aiutando la protezione civile, è stata travolta da un albero. - spiega il Sindaco - Siamo vicini a lui e a tutta la famiglia. Ringrazio i volontari che rischiano la vita per la sicurezza di tutti e i cittadini che, seguendo le indicazioni, hanno evitato ulteriori tragedie".Nonostante la situazione meteo di oggi sia relativamente calma, restano validi i consigli e i divieti dei giorni passati: "è assolutamente vietato avvicinarsi ai corsi d'acqua , che rimangono comunque molto pericolosi e soggetti a piene improvvise. - ricorda Massaro – Vi preghiamo di continuare a restare a casa, salvo emergenze, per non creare intasamenti al traffico: servono strade libere per agevolare il transito dei mezzi di soccorso".Infine, si consiglia sempre di tenersi sempre informati, consultando solo canali ufficiali, come il sito istituzionale del comune di Belluno, della prefettura, la pagina Facebook del sindaco di Belluno o del comune, i media ufficiali, evitando di dare credito a informazioni non verificate.