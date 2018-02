MALTEMPO: BINARI ALLAGATI, STOP A TRENI NEL TRAPANESE

6 febbraio 2018- 19:18

Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - Stop ai treni lungo la linea Piraineto - Alcamo Diramazione – Trapani, tra Alcamo Diramazione e Castelvetrano. L'allagamento dei binari e il conseguente guasto agli impianti di circolazione, provocati dalle abbondanti piogge di questa mattina, sono la causa della sospensione del traffico ferroviario dalle 11.40. Per garantire la mobilità Trenitalia ha attivato un servizio con bus sostitutivi fra Mazara del Vallo e Piraineto.Sono già stati predisposti servizi alternativi per la mattina di domani: bus da Alcamo Diramazione/Castelvetrano a Trapani/Mazara del Vallo; treni nel tratto Trapani - Mazara del Vallo. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento dell'infrastruttura.