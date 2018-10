30 ottobre 2018- 14:07 Maltempo: Borrelli, tempesta perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti

Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Questo è stato un evento eccezionale, lo sapevamo, eravamo tutti pronti, e bene ha fatto il presidente Zaia a chiedere lo stato di mobilitazione della Protezione Civile nazionale, subito firmato dal presidente del Consiglio". Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa a Marghera, per fare il punto della situazione in Veneto, assieme al presidente del Veneto Luca Zaia e all'assessore Gian Paolo Bottacin. E Borrelli ha sottolineato che i numeri di questa ondata di maltempo che ha colpito il paese "Sono impressionanti: 10 vittime e numerosi feriti, gran parte dei quali a causa della caduta di alberi per effetto di questa 'tempesta perfetta' come l'ha giustamente chiamata il presidente Zaia".Il capo della Protezione Civile ha quindi ricordato che sono "attualmente impegnati 5.500 vigili del fuoco e 8.000 volontari, a cui si aggiungono quelli delle Regioni e dei Comuni, oltre agli uomini delle Forze Armate. A tutt'oggi sono stati attivati 20 centri di coordinamento e soccorso della Protezione Civile e 586 centri comunali".