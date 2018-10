30 ottobre 2018- 14:07 Maltempo: Borrelli, tempesta perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti (2)

(AdnKronos) - Borrelli ha quindi spiegato. "Io sono qui per testimoniare la vicinanza mia e del governo al Veneto e per ringraziare tutti coloro che in queste ore stanno operando nei soccorsi. E per ricordare che un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano ieri sera è perito proprio nell'attività di soccorso, a cui si aggiungono alcuni feriti sempre tra i vigili del fuoco". Quindi, il capo della Protezione Civile nazionale ha voluto sottolineare che "Come ha giustamente ammonito il vicepremier Di Maio bisogna investire molto di più nella prevenzione. E sono necessarie scelte importanti anche sotto il profilo normativo per consentire di intervenire tempestivamente sui corsi d'acqua, perchè bisogna garantire sopra tutto la vita delle persone e poi viene la tutela dell'ambiente. Bisogna quindi poter intervenire con tempestività nell'emergenza", ha ribadito.