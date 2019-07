8 luglio 2019- 15:42 Maltempo: Bottacin (Veneto) nel bellunese, 'massimo supporto in caso di necessità'

Belluno, 8 lug. (AdnKronos) - Con i tecnici regionali di Protezione Civile, Servizi Forestali e Veneto Strade, l'Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin si è recato oggi a Rocca Pietore (Belluno) per verificare e affrontare le nuove problematiche presentatesi negli ultimi giorni sul territorio. "Dopo una riunione in Comune, ho voluto constatare sul campo la reale situazione delle aree più delicate – riferisce Bottacin - così da capire i prossimi passi, confermando la nostra collaborazione al fianco delle amministrazioni in caso di necessità".L’assessore ha compiuto sopralluoghi in varie aree dell’Agordino per verificare lo stato di avanzamento dei diversi cantieri. "Entro l'anno - ha detto - saranno avviati 1273 cantieri, di cui centinaia sono già in corso e molti nel solo Agordino, alcuni di piccole dimensioni altri più imponenti. Il nostro obiettivo è fare presto e fare bene. Per questo cerchiamo di monitorare costantemente l'andamento dei lavori“.