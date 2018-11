6 novembre 2018- 15:26 Maltempo: Bottacin (Veneto), ora inizia la fase più difficile, ricostruire (2)

(AdnKronos) - "Sono stato positivamente impressionato dall’azione di Governo in merito all’erogazione dei fondi a favore del Veneto: 250 milioni per le emergenze, 159 per la difesa del suolo, non basteranno, ma i Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno hanno assicurato che si tratta di un primo step. Il nostro obiettivo primario era ovviamente quello di ripristinare le condizioni minime a favore dei cittadini; l’altro obiettivo, non di certo secondario, far ripartire l’economia, riaprire le piste per lo sci ad esempio dopo aver affrontato una dopo l’altra le problematiche degli impianti e per consentire l’inizio della stagione turistica invernale: le piste in provincia di Belluno saranno sicuramente aperte, così come stiamo lavorando per la stagione estiva, in tutto il territorio regionale", ha spiegato. "Anche sulla situazione delle foreste, la situazione è particolarmente complessa, con centinaia di migliaia di alberi abbattuti; in questo caso, si lavora per ripristinare lo stato dei luoghi, di concerto con il collega Assessore Giuseppe Pan, in collaborazione con l’Università di Padova. La fase emergenziale non è ancora terminata - ha concluso l’Assessore Bottacin - ma oggi arriva la fase più difficile: ricostruire, e nel più breve tempo possibile per far ripartire l’economia nelle zone colpite dal maltempo”.