22 febbraio 2019- 17:51 Maltempo: Bottacin (Veneto), 'piani Protezione Civile strumenti straordinari di prevenzione'

Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - Sono stati consegnati oggi nella sede del Genio Civile a Belluno i nuovi piani straordinari di protezione civile con la mappatura finalizzata ad una migliore gestione del rischio valanghivo. La consegna ha riguardato i primi cittadini dei sette Comuni che hanno subìto le peggiori conseguenze dal maltempo abbattutosi sulle zone montane del Veneto a fine ottobre 2018. Si tratta di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sovramonte e Zoppè di Cadore.L’assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin ha presieduto l’incontro, sottolineando che si tratta di “Una perimetrazione molto importante per la sicurezza del territorio, un lavoro di dettaglio di oltre due mesi, che ha coinvolto nella prima fase sette Comuni e che proseguirà negli atri territori colpiti dall’eccezionale maltempo.”Dal monitoraggio, predisposto dalla Regione insieme al suo braccio operativo del Centro Valanghe di Arpav, emergono cinquanta aree a rischio valanghivo collegate ai sette territori comunali. “Si tratta di un’attività che con il presidente Zaia, qui in veste di Commissario – ha proseguito l’assessore - abbiamo ritenuto prioritaria per dare risposte preventive in un momento molto delicato, soprattutto ora che sono venute a mancare moltissime superfici boscate. Va tenuto conto che sono cambiate in maniera rilevante le condizioni di rischio, dato che gli alberi rappresentavano una garanzia importante anche per limitare possibili valanghe”.