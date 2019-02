22 febbraio 2019- 17:51 Maltempo: Bottacin (Veneto), 'piani Protezione Civile strumenti straordinari di prevenzione' (2)

(AdnKronos) - Ad illustrare i piani ai sette sindaci Alberto Lucchetta, dirigente del Dipartimento regionale per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV e soggetto attuatore nominato dal Commissario straordinario Luca Zaia, alla presenza anche di Luca Soppelsa, Direttore della Protezione Civile regionale.“Voglio ringraziare le amministrazioni locali, soprattutto, come in questo caso, trattandosi di piccoli comuni con tutti i disagi che ciò comporta - ha concluso Bottacin - i sindaci ci hanno supportato in questa attività di monitoraggio prevista nell’attività commissariale straordinaria. Ora saranno loro ad adottare i documenti nei rispettivi consigli comunali, integrandoli nei piani di protezione civile comunale”.