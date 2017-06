MALTEMPO: BREVE ESONDAZIONE PER SEVESO A MILANO, RIENTRATA

28 giugno 2017- 20:53

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Breve esondazione del fiume Seveso questo pomeriggio a Milano, con qualche difficoltà per la circolazione nella zona Nord Est di Milano. A causa dei forti temporali, è stata superata una soglia critica, "ma ora l'allarme è rientrato", spiegano i vigili del fuoco dalla centrale operativa. In teoria, secondo le previsioni, non sarebbero previsti altri rovesci questa notte, quindi una nuova esondazione sarebbe esclusa, per lo meno fino a domani. L'allerta e il monitoraggio di Seveso e Lambro da parte del Comune di Milano e della Protezione civile sono partiti già dalla scorsa mezzanotte.