8 novembre 2018- 20:58 Maltempo: Cdm, stato emergenza per 10 regioni e province Trento e Bolzano

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Il Cdm ha deliberato lo stato di emergenza per i danni del maltempo per 10 regioni più le province autonome di Trento e Bolzano. Lo ha riferito il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine della riunione a palazzo Chigi.