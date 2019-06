10 giugno 2019- 21:35 Maltempo: Centinaio, 'alberi distrutti in Veneto arrivano in Cina'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Gli alberi distrutti dal maltempo in Veneto arrivano in Cina. Insieme al Mipaaft e all'Ambasciata Italiana in Cina e alle aziende Federforeste valorizziamo una risorsa preziosa come il legno". E' quanto scrive su twitter il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.