30 maggio 2019- 17:40 Maltempo: Coldiretti, corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano

Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Con l’arrivo del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, angurie e zucche per recuperare il tempo perduto a causa del maltempo senza tregua nel mese di maggio. E’ quanto afferma la Coldiretti Padova nel sottolineare che il cambio di stagione è atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare le necessarie operazioni colturali. Una occasione anche per verificare le perdite e limitare i danni in una situazione in cui – sottolinea la Coldiretti - rischia di andare perso un frutto su quattro, dalle ciliegie alle pere, dalle albicocche alle pesche. Vi sono però anche centinaia di ettari di terreni talmente inzuppati dalle piogge per i quali saranno necessari diversi giorni di sole e caldo prima di poter entrare con i mezzi agricoli senza restare intrappolati nel fango. Nella Bassa Padovana la situazione è particolarmente critica per gli ortaggi come per i seminativi, con un ritardo medio di oltre un mese nella maturazione delle principali coltivazioni. Solo con l’avanzare della stagione gli agricoltori saranno in grado di stimare gli effetti negativi di questo lungo periodo di maltempo.Si punta inoltre alla raccolta del foraggio, in particolare nell’Alta Padovana, da destinare all’alimentazione degli animali ma la svolta meteo è importante – continua la Coldiretti di Padova - anche per le api in sofferenza con la produzione di miele praticamente azzerata dal maltempo che ha compromesso molte fioriture e impedito la raccolta del nettare, dai Colli Euganei alle altre zone di pianura in cui sono presenti migliaia di arnie.