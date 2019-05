30 maggio 2019- 17:40 Maltempo: Coldiretti, corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano (2)

(AdnKronos) - Intanto i prodotti freschi e di stagione salvati dalla pioggia, dagli allagamenti e dal vento forte si potranno trovare nei mercati di Campagna Amica, venduti direttamente dagli stessi agricoltori: ad esempio venerdì a Bresseo di Teolo, sabato mattina a Monselice, Tencarola di Selvazzano e al Mercato Coperto di Padova. Fare la spesa dal contadino permette anche di sostenere le aziende agricole padovane alle prese con gli effetti del maltempo e di questa stagione così difficile.“L’anomalia climatica, che si è manifestata anche con temporali violenti e grandine, ha colpito la nostra provincia – ricorda Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - in un momento particolarmente delicato per l’agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti. L’ondata di maltempo fuori stagione è l’evidente conseguenza dei cambiamenti climatici in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, tanto da aver condizionato nell’ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con le perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente". "Il risultato è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l’agricoltura italiana, e di alcuni milioni per quella padovana, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola. Ormai noi agricoltori conviviamo con gli effetti dei mutamenti climatici e dobbiamo attrezzarci per salvare le nostre imprese e i nostri prodotti”, conclude.