2 novembre 2018- 16:59 Maltempo: Coldiretti, non c'è tregua in Veneto, delimitate le aree per richiesta di calamità

Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - La gente dell'Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l'intensita' della devastazione, la furia del vento e quella dell'acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danni. Una prima ricognizione sommaria evidenzia che i settori interessati sono l’ allevamento e pesca a causa di piogge, frane, esondazioni, mareggiate e acqua alta, interruzione del servizio elettrico e crollo di strade e infrastrutture. "Per la stima complessiva – spiega Coldiretti Veneto - bisognerà attendere la fine dell’emergenza che purtroppo non si è ancora conclusa, considerando che le previsioni parlano di altra pioggia nei prossimi giorni. Intanto procedono dopo l’empasse i primi sopralluoghi dei tecnici regionali".