7 novembre 2018- 09:17 Maltempo: Coldiretti, un terzo danni nei campi, 1 mld euro

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Si concentra nelle campagne un terzo dei danni provocati dal maltempo in Italia con raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d’aria e grandinate che hanno colpito pesantemente l’agricoltura e le foreste con un conto di circa un miliardo di euro tra ulivi secolari sradicati, boschi decimati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre abbattute, stalle ed edifici rurali scoperchiati e animali morti o dispersi, ma anche problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che ha convocato la task force sull’emergenza maltempo in occasione dell’Assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa. Il maltempo,sottolinea la Coldiretti, ha colpito le campagne lungo tutta la Penisola dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Lombardia, dal Friuli alla Calabria alla Sicilia, dal Lazio all’Emilia, dal Piemonte alla Campania, dopo un autunno asciutto in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che hanno amplificato il rischio idrogeologico con danni strutturali ad edifici e alla viabilità. Tra i settori più colpiti oltre a quello forestale in Trentino, Veneto e Friuli ci sono l’olivicoltura dalla Liguria alla Campania dove danni si registrano anche per la frutta come caki e kiwi e la produzione in serra con migliaia di strutture distrutte per il vento dal Lazio lungo tutta la Penisola. Ma sono in difficoltà anche i cereali in Sicilia con circa centomila ettari in cui non si riesce ancora a seminare mentre diffusi in diverse regioni sono i danni alle stalle e la perdita di foraggio per l’alimentazione del bestiame, come in Sardegna dove colpita è anche la produzione di carciofi. La Coldiretti chiede di avviare le procedure necessarie per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone più colpite dal maltempo.