7 novembre 2018- 09:17 Maltempo: Coldiretti, un terzo danni nei campi, 1 mld euro (6)

(AdnKronos) - Attenzione alta ma situazione sotto controllo in Abruzzo dove l’ondata di maltempo si è concretizzata in piogge intense che frenano le operazioni di semina dei cereali a causa del terreno bagnato. Nel Fucino a subire qualche rallentamento è la raccolta di carote. Ritardi – precisa la Coldiretti - si registrano anche nelle ultime fasi di raccolta delle olive. L'ondata di maltempo che ha colpito la Penisola ha interessato marginalmente il Molise con allagamenti ma senza particolari criticità per le aziende agricole. L’ondata di maltempo ha colpito tutto il territorio regionale della Campania. I problemi maggiori sono stati causati soprattutto dalle forti raffiche di vento che – sottolinea la Coldiretti - hanno causato danni diffusi alle coperture delle serre, in particolar modo nella Piana del Sele in provincia di Salerno, dove risultano colpiti con diversa intensità circa tremila ettari di serre. Le raffiche di Scirocco hanno causato in molti casi la caduta prematura di frutti di stagione, soprattutto cachi, kiwi e mele. Anche le olive ancora non raccolte sono state scrollate giù dagli alberi. La furia del vento in alcuni casi ha sradicato alberi da frutto.