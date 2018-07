10 luglio 2018- 18:35 Maltempo: Coldiretti Venezia, colpita ancora la Riviera del Brenta

Padova, 10 lug. (AdnKronos) - A distanza di tre anni esatti il maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai chicchi di grandine paragonabile a noci pesche, un capannone di un’azienda di Arino di Dolo completamente divelto. Il danno è sicuramente superiore ad un 50% su vigneti e soia lievemente inferiore per le colture seminate a mais “La situazione è preoccupante- dichiara il direttore provinciale di Coldiretti Venezia Giovanni Pasquali - assistiamo agli effetti dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. In questa fase stagionale è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro.”