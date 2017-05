MALTEMPO: COMUNE MILANO, DA STANOTTE MONITORAGGIO SEVESO E LAMBRO

18 maggio 2017- 20:59

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Parte dalla mezzanotte di oggi il monitoraggio continuo dei fiumi Seveso e Lambro. Lo rende noto il Comune di Milano, precisando che sono previsti forti temporali anche intensi.Palazzo Marino spiega che "è stata disposta la convocazione del Coc, il centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per l’attivazione eventuale e graduale del piano di emergenza. Saranno monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della protezione civile del Comune di Milano e sarà inviata comunicazione a tutti i soggetti del piano (protezione civile, polizia locale, Mm servizi idraulici, Amsa) ogni ora e quindi ogni 30 minuti dal superamento della soglia di 80 centimetri del fiume Seveso a Cesano Maderno e/o Palazzolo e/o a Milano via Valfurva oppure dal superamento della soglia di preallarme del fiume Lambro, ogni 15 minuti al superamento della soglia di 108 centimetri del fiume Seveso a Palazzolo e/o a Milano via Valfurva oppure al superamento della soglia di allarme del fiume Lambro". Inoltre "viene attivato il contatto costante con Aipo per definire l’attivazione del canale scolmatore di Nord-Ovest di Palazzolo anche preventivamente".