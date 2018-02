MALTEMPO: CON L'AUTO NEL FIUME IN PIENA, GRAVE PENSIONATO NEL TRAPANESE

6 febbraio 2018- 20:12

Palermo, 6 gen. (AdnKronos) - E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Castelvetrano, in provincia di Trapani, un uomo di 67 anni, originario di Partanna, finito con la propria auto nel fiume Midione, tra Santa Ninfa e Castelvetrano. A salvarlo sono stati i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato stava transitando lungo la strada provinciale 73, quando, giunto all'altezza del corso d'acqua, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, finendo in acqua. Il livello del fiume, salito al limite a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato l’intero territorio provinciale nelle ultime ore, ha sommerso quasi completamente la vettura. I carabinieri, immediatamente intervenuti, sono riusciti a trarre in salvo il malcapitato strappandolo alla corrente del fiume. Il pensionato in forte stato di ipotermia è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civile di Castelvetrano.