30 ottobre 2018- 17:33 Maltempo: Confesercenti, finanziamenti solidali a tasso zero

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Prestiti senza interessi per finanziare la ripartenza delle imprese colpite dall’ondata di maltempo che ha flagellato l’Italia in queste ultime ore portando vere e proprie devastazioni in numerose località. E che, secondo le nostre stime, basate sulle segnalazioni arrivate dai soci, ha coinvolto circa 15mila imprese in tutta Italia, con danni complessivi che potrebbero arrivare a toccare il mezzo miliardo di euro. Lo rende noto Confesercenti in un comunicato.Per aiutare le aziende delle zone colpite a tornare alla normalità, Confesercenti, attraverso il suo Confidi Commerfin ed in collaborazione con Unicredit, mette a disposizione “Solidarietà a tasso zero”: un finanziamento bullet di 12 mesi, garantito da deposito vincolato, per le imprese che hanno visto la propria attività compromessa dal maltempo. Il prestito, fino a 50.000 euro a impresa, non prevede oneri per il richiedente: gli interessi del finanziamento saranno infatti addebitati a Commerfin, il Confidi dell’associazione. Il prestito sarà erogato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e sarà restituibile, a tasso zero, dopo 12 mesi, senza spese di istruttoria. Per avere informazioni sul finanziamento occorre rivolgersi alle sedi delle Confesercenti territoriali.