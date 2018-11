6 novembre 2018- 15:27 Maltempo: Confesercenti, prestiti senza interessi per imprese colpite (2)

(AdnKronos) - "Purtroppo -denuncia Confesercenti- molte delle catastrofi accadute in questi giorni erano evitabili. Accanto a fenomeni naturali imprevedibili ed inarrestabili, infatti, anche questa volta abbiamo assistito agli effetti della mancata manutenzione delle strutture e della cattiva amministrazione. Con gravi conseguenze sui territori, che vedono fermarsi o addirittura sparire le imprese da cui dipende la loro ricchezza, perdendo competitività: un tema su cui dobbiamo tutti tenere alta la guardia. Confesercenti lo sta facendo da tempo"."Bisogna trattare l’emergenza dissesto come tale, introducendo risorse adeguate per i comuni per opere qualificate di messa in sicurezza dei territori, partendo da quelli più a rischio. Noi - assicura Confesercenti -continueremo a fare la nostra parte per sostenere la ripartenza delle imprese, ma non è più procrastinabile una efficace azione di prevenzione".