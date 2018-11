7 novembre 2018- 15:12 Maltempo: Conte, domani cdm per stato emergenza, 53,5 mln subito

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il cdm che sancirà lo stato di emergenza per le Regioni messe in ginocchio dal maltempo "è stato fissato per domani, prevedendo una prima assegnazione di 53,5 milioni, a queste risorse si aggiungerà il prelievo di 100 mln dal fondo per spese d'emergenza e altri 100 milioni dal fondo per far fronte a esigenze indifferibili". Lo annuncia in Aula alla Camera il premier Giuseppe Conte.