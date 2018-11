3 novembre 2018- 13:03 Maltempo: continua impegno Esercito nel nordest

Belluno, 3 nov. (AdnKronos) - Continua l’impegno degli assetti specialistici dell’Esercito impegnati a fronteggiare l’emergenza maltempo nel nordest. L’impiego dei militari, fornito a supporto delle istituzioni locali in coordinamento con la Protezione civile, sta contribuendo a soccorrere e lenire i disagi delle persone colpite dalle eccezionali piogge e dal forte vento.In particolare in Cadore sono intervenuti i militari del 2° reggimento genio guastatori di Trento, il reggimento genio ferroviari di Bologna e il 3° reggimento genio di Udine con i loro assetti specialistici per concorrere al ripristino della viabilità, per interventi in emergenza e per i livelli dei fiumi a rischio esondazione. Coordinati dal Comando Forze Operative Nord, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, i militari stanno liberando le strade di maggior scorrimento dai detriti lasciati dal nubifragio nella provincia di Belluno nelle località di Auronzo di Cadore, Falcade, Rocca Pietore, Gosaldo; nell’area di Feltre hanno messo a disposizione una piattaforma elevabile indispensabile per le potature e gli interventi sui fabbricati. I loro assetti di trasporto stanno portando in Veneto materiali per costruire delle opere di contenimento.