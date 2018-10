29 ottobre 2018- 21:01 Maltempo: Corrado (M5s) su crollo PoliMi, istituzioni pensino a sicurezza

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il maltempo a Milano ha determinato l'improvviso crollo di un soffitto di un'aula del Politecnico al campus Bovisa, fortunatamente senza nessun ferito, stando alle prime notizie. Il fatto che ciò sia avvenuto proprio oggi ha un suo particolare significato, atteso che questa mattina, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, il sindaco e il rettore hanno dedicato buona parte dei loro interventi ad autocompiacersi e, come al solito, ad attaccare il governo". Così Gianluca Corrado, consigliere del M5s al Comune di Milano, che aggiunge: " Consiglierei a chi rappresenta le istituzioni a qualsiasi livello, invece di pensare alla campagna elettorale permanente, di lasciare che siano altri a giudicare il loro operato e di preoccuparsi invece della sicurezza delle strutture delle quali sono responsabili". "Ricordo -sottolinea Corrdao- che solo nell'anno 2018 questo é il terzo crollo in un edificio pubblico, dopo quelli che hanno interessato due scuole milanesi. Mi auguro che non si attenda la tragedia prima di intervenire in maniera strutturale sugli immobili pubblici. D'altro canto, visto che l'assessore Tasca ha trovato 150 milioni di euro per il progetto Navigli, non sono certo i soldi il problema, bensì, evidentemente, le capacità di management".