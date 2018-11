28 novembre 2018- 18:31 Maltempo: da Confindustria Veneto e sindacati fondo solidarietà per le popolazioni

Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto, di fronte alla drammaticità della situazione causata delle avversità meteo del 29 e 30 ottobre 2018, hanno deciso – congiuntamente - di sostenere un impegno a favore delle popolazioni venete che sono state colpite.A questo fine, è stato sottoscritto da Matteo Zoppas (Presidente Confindustria Veneto) e dai segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali, Christian Ferrari (CGIL Veneto), Gianfranco Refosco (CISL Veneto) e Gerardo Colamarco (UIL Veneto), un accordo per la costituzione di un Fondo di Solidarietà. In questo Fondo verranno raccolti: i contributi volontari dei lavoratori, attraverso la devoluzione di ore di lavoro; i versamenti, parimenti volontari, da parte delle imprese. La raccolta dei fondi avrà termine il 28 febbraio 2019.I fondi accantonati saranno destinati ai bisogni dei territori colpiti dal maltempo, sulla base della ripartizione percentuale dei danni, per Provincia, stimati dal Commissario della Protezione Civile e saranno accreditati sul c/c appositamente istituito dalla Protezione Civile, che procederà a rendicontarle in modo trasparente.