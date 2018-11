28 novembre 2018- 18:31 Maltempo: da Confindustria Veneto e sindacati fondo solidarietà per le popolazioni (2)

(AdnKronos) - Al fine dell’individuazione delle iniziative da poter finanziare, si farà riferimento prioritario alle indicazioni provenienti a livello locale. Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto, hanno deciso di dare vita a questa iniziativa in coerenza con le esigenze che verranno espresse dai territori e con il piano della ricostruzione a sostegno dei lavoratori, delle imprese, nonché del ripristino dell'ambiente e delle infrastrutture.Obiettivo primario è garantire la certezza della destinazione dei fondi “comunque a sostegno dei servizi e delle strutture di pubblica utilità” e la loro più rapida utilizzazione, considerata la gravità della situazione e la necessità di avviare la ricostruzione.Matteo Zoppas, Presidente Confindustria Veneto ha spiegato: "Faccio un appello a tutti gli imprenditori del Veneto – che nei momenti difficili sanno rimboccarsi le maniche ed essere concreti - affinché contribuiscano a questa iniziativa e facciano sentire il proprio sostegno. Nel post-emergenza ci sono diversi interventi urgenti che la Protezione Civile e le istituzioni locali stanno valutando in maniera capillare e che richiedono un supporto finanziario e operativo. Per questo - insieme alle organizzazioni sindacali del Veneto - ci siamo messi a disposizione per risolvere alcune di queste criticità, al fine di permettere al territorio di risollevarsi velocemente, tutelando tanto i cittadini quanto le imprese e i lavoratori".