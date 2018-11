3 novembre 2018- 16:51 Maltempo: Di Maio, al lavoro per sostegno immediato e rimettere in piedi servizi

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Il Governo si è attivato immediatamente per essere al fianco di tutti i cittadini che stanno vivendo le grandi difficoltà causate dall'emergenza, così come hanno fatto la Protezione civile, i vigili del fuoco e i sindaci che voglio ringraziare per il prezioso lavoro che stanno svolgendo. Proprio ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha predisposto un coordinamento con i governatori delle Regioni colpite e tutto il Governo è al lavoro per adottare provvedimenti in grado di fornire un sostegno immediato, prima di tutto per rimettere in piedi la rete di servizi e di infrastrutture sul territorio". Ad affermarlo in un post su Facebook è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito all'ondata di maltempo che colpisce l'Italia.In questi giorni, rileva, "diverse zone del Paese, da Nord a Sud, stanno affrontando momenti drammatici a causa del maltempo. Tanti Comuni rimasti isolati, strade distrutte, linee dei trasporti interrotte e tante famiglie al momento sono senza energia elettrica. Ingenti danni e grossi disagi. Interi paesaggi sono letteralmente devastati. Dalle zone del bellunese ci arrivano immagini che mai avremmo voluto vedere, con intere distese di alberi abbattuti dal vento e dalle piogge, un patrimonio boschivo che è andato perduto".