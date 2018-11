9 novembre 2018- 16:58 Maltempo: Di Maio in Veneto, su Fb la diretta delle perlustrazioni

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Sono in perlustrazione con la Protezione Civile sopra i boschi del Veneto per vedere cosa è successo. A breve atterreremo a Malga Ciapela per vedere più da vicino i segni della devastazione del maltempo e per incontrare i sindaci, gli imprenditori e i cittadini dell'area colpita". Lo scrive su Instagram Luigi Di Maio, dove posta una foto che lo ritrae in volo, impegnato a guardare giù sull'area distrutta dal maltempo. Poco dopo su Facebook inizia un live in cui Di Maio visita, a bordo di un pullmino, le zone più martoriate dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi. A bordo del furgone c'è anche il primo cittadino di Rocca Pietore, Andrea Severino De Bernardin.